Qaramada Midoobay Oo Somaaliya Kala Shaqaynaysa Sidii Ay Ula Wareegi Lahaayeen Maamulka Badda Somaliland

Muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadooda beesha caalamku si weyn ugu mashquulsanaayeen samaynta iyo diyaarinta xeerer badan oo Baarlamanka dalkaasi gacanta ku hayay kuwaasi oo qaarkood la ansixiyay kuwo kalena ay nidaamka diyaarinta ku jiraan iyada oo inta badan xeerarkaasi ay saamayn toos ah iyo kuwo dadbanba ku yeelanayaan Somaliland maadaama ay ku salaysan yihiin wixii la isku odhan jiray Soomaaliya.

Xeerka haddaba qabyo qoraalka ah ee Badda gaar ahaan Maamulka Gaadiidka Badda iyo Xeebaha oo ay qaramada Midoobay kala shaqaynaysay muddoba xukuumadda Madaxweyne Farmaajo ee Soomaaliya ayaa gabogabo noqday sidaana ay dawladda dalkaasi doonaysaa in ay ugu gudbiso Golaha Baarlamanka oo la filayo in ay ansixiyaan.

Qoraal rasmi ah oo ay soo saareen Hawlgalka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, kuna baahiyeen barahooda Bulshada sida Twitter waxa ay ku sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in ay markhaati ka noqdaan dhammays tirka xeerka Maamulka Gaadiidka Badda ee ay la diyaariyeen Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee dawladda Federaalka Soomaaliya, xeerkaasi oo ay UNSOM ku tilmaantay mid muhiimad ballaadhan u leh Soomaaliya.

“Qaramada Midoobay waxa ay Markhaati ka tahay habaynta iyo dhammays tirka Xeerka Maamulka Gaadiidka Bada ee ay waddo wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Baduhu. Waxa uu xeerkani yahay mid fure u ah dhammays tirka xeerarka Caalamiga ah Badaha oo muhiim u ah Soomaalia sida baaqa Caalamiga ah ee Xeerka Badaha Dunida kaasi oo wax ka baddal lagu sameeyey sannadkii 1988-kii” sidaa waxa lagu yidhi qoraal ay Twitterka ku baahiyeen Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.

Qabyo qoraalka Xeerka Gaadiidka Badda ee Qaramada Midoobay ku wareejiyeen Dawladda Federaalka Soomaaliya ee la horgeyn doono Barlamaanka Soomaaliya, wuxuu dawladda Federaalka u ogolanayaa in ay si buuxda u maamusho gadiidka badda ee soo gala xududaha wixii la isku odhan jiray Soomaaliya oo Somaliland qayb ka tahay, waxaana ku jira Badweynta Hindiya iyo Badda Cas.

Arrinkani waxa uu daba socdaa shirkii lagu qabtay Sucuudiga ee lagu dhisay Xulufada Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed (Red Sea, Gulf of Aden Council) oo ay ku bahoobeen 8 dawladood iyo shirkii lagu qabtay Djibouti oo lagu dhisay Guddida Farsamo ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed (Taskforce on the Red Sea and the Gulf of Aden).

Waxa haddaba is waydiin leh halkee dawladda Somaliland arrin u joogaa. Shalay Maamulka Hawada ayay qaramada Mudoobay si rasmi ah ugu wareejisay Soomaaliya maantana waa Badda waxaana hubaal ah in dadaallo badan oo ka socda Villa Somaliland ay saamayn xun ku yeelan doonaan Somaliland oo xukuumaddeeda wax ajande ahi ugaba oolin arrimahan la xidhiidha shuruucda iyo xeerarka.

