Somaliland: Ganacsade Maxamed Aw Siciid Ma Fartiisa Ayuu Eeday Mise Isbadelka Ganacsi Ee Geeska Africa Ka Socda Ayaa Galaaftay Kootadii Uu Ku Haystay Xadhiga Internetka Ee Fabric Optica?

Tan iyo markii dhawaan labada Aqal ee Baarlamanka Somaliland (Wakiillada iyo Guurtida) ay si rasmi ah u meel mariyeen wax ka baddalka iyo Kaabista lagu sameeyey xeerka Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyada Somaliland xeer Lr.50/2011 sidaana dabarka kaga furay isgaadhsiinta Internetka ee Kaybalka loo yaqaano oo hore xeerkaasi u jidaynayay kooto shirkad gaar ah loogu siiyay, waxa in badan dadku is waydiinayay maalmihii ugu dambeeyeyna doodaha ugu culusi ka taagnaayeen halka ay iska seegeen iyo sababta ay ku timid in Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Mulkiilaha shirkadda Kootada lagala noqday Maxamed Siciid Geeddi.

Iyada oo geeddi socodkii muddaysnaa ee arrintani soo martay (Road Map) ahaa mid si hoose u socday oo aanay inta badan saxaafaddu ka war qabin heerarkii ay soo martay ayaa keentay in dad badan oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faaloodaa dhinacyo kala duwan ula kacaan halka xaajadani ku soo ururtay oo ugu dambayn noqotay in Ganacsade Maxamed Aw Siciid Geeddi oo ka mid ahaa ganacsatadii sida laxaadka leh u taageertay, dhaqaale mug weyna ku bixiyay Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi markii uu KULMIYE dhexdiisa ka soo baxayay iyo markii dambe ee uu u taagnaa xilka Madxweynenimo aanay arrintan isku aragti ka noqon.

Ilo-xogogaal ah oo geeddi socodkii hawshan si weyn ula socday oo wargeyska FOORE u warramay waxa ay sheegeen in shirkadda Somcable ee uu leeyahay Ganacsade Maxamed Aw Siciid markii kootada loogu xidhay kaybalka xadhiga Internetka ee Jabuuti laga keenay ay ku guulaysan wayday in ay dalka ka haqab tirto baahidii Internet ee haysay iyo sidoo kale shirkadaha kale ee isgaadhsiinta oo aan Iyana mar kali ah ka quusan in ay helaan fursad ay Internet ku keensadaan dalka ay taasi keentay in cadaadis weyn arrintan laga galo. Xukuumadduna ugu dambayn ka badheedho in ay arrinkan sidaa u galaan.

Waxa kale oo ilahan xog-ogaalka ahi sheegayaan in safarradii Madaxweynuhu ku tagay Jabuuti ay qayb ka ahayd ajandayaasha ganacsiga internetka kaybalku taasi oo keentay in Jabuuti, shirkadaha ganacsiga ee isgaadhsiinta iyo Madaxweynuhuba garwaaqsadeen in aanu suuqani sii xidhnaan Karin taasina keentay in Ganacsade Maxamed Aw Siciid loo soo ban dhigo heshiisyo dhawr ah oo qaarkood la doonaay in loogu celiyo kharashaadkii hore uga galay soo jiidstii kaybalka Jabuuti laga keenay balse uu dhammaantood Ganacsuhu diiday isaga oo ku dooday in xeerka dalku isaga fursad u siiyay in uu muddo ka badan Labaatan sannadood kalidii hawshaa ku jiro baalmankuna hore taasi u meel mariyay.

Arrintaasi oo aakhirkii keentay In Madaxweyne Muuse Biixi si toos ah ula hadlay dhawr jeer Ganacsade Maxamed Aw Siciid si uu ugu qanciyo in uu qaato wixii kharash ka galay oo loo qiimeeyo, wixii kale ee fursad ahna uu sheerkiisa ku yeelan karo ganacsiga Internetka ee Kaybalka sharciga dalkuna aanu marnaba dhigayn in cid gaar ahi kooto ku haysato ganacsiga Internetka balse kulamadaasi dhammaantood uu gaashaanka ku dhuftay Ganacsade Maxamed Aw Siciid Geeddi, Mulkiilaha shirkadda Somcable.

Ugu dambayna arrintii ku soo biyo shubtay in Madaxweynuhu soo jeediyo in arrinkaasi ay Golayaasha sharci dejintu go’aan ka soo saaraan, isaga oo Wasiirka Isgaadhsiintu isna doorkiisa ka qaadanaya, arrinkiina noqday in kadib kaambayn culus oo shirkadaha ganacsiga iyo cid kasta oo danaynaysay ay ka gashay lagu soo gabogabeeyey in Baarlamanku jabiyo xeerkii kootada muddoda ku siinayay shirkaddaasi xadhiga Internetka oo ay hore isla iyagu u siiyeen.

Isku soo duuboo lama oga halka uu ku dambayn doono xidhiidhkii soo jireenka ahaa ee Madaxweynaha iyo Ganacsade Geeddi oo maalmaha qaarkood ahaa rag aanay cidi kala dhex marin balse maanta danaha iyo waayuhu isa seejiyay.

Related

Comments

comments