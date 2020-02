Somaliland: Xildhibaan Jire Oo Xukuumadda Ka Dalbaday Inay Mugdiga Ka Saarta Jidka Ay Ku Socdaan Wada Hadalada Somaliland iyo Somaliya

Xildhibaan Cabdiqaadir Jire ayaa sheegay in loo baahan yahay in gollaha wakiilada war laga siiyo dhaqdhaqaaqyada wadahadalada Somaliland iyo Somaliya oo uu ku tilmaamay inay xukuumadu u wado si abuuri karta shaki.

Waxa xildhibaan Cabdiqaadir Jirde sida oo kale shacbiga Somaliland ugu baaqay inay meesha ka saaraan inay Farmaajo ku dhaliilaan in adeerkii uu Somaliland xansuuqay isaga oo aan qayb ka ahayn xansuuqaas balse lagu dhaliilo waxa laga tirsanaayo xukuumadiisa. Xildhibaanka oo ka hadlaayay fadhigii shalay ee gollaha wakiilada ayaa sidan hadalkiisa ku bilaabay “ Wada hadaladu waxay ku salaysnaayeen in laba siman loo wada hadlo oo aan la kala sarayn sida uu soo wadaana waa in aanu inoo arkayn in aynaan nimankaas la sinayn, markaas waxaanu ku nidhi ilaa aad taas wax ka badashaan dadkayagu idin aamini maayo, in talo laga yeesho oo kolba qolo ordaysaa aanay daf iska soo odhane oo inoo gacan haadisa anaga ayaa galaynee in qaranku uu talo ku yeesho oo taladaasna aan wax ku yeelano inagu ( Gollaha wakiilada ) oo wax laynaga waydiiyo ama ugu yaraan war layna siiyo, madaxweynaha waan ugua mahadnaqaynaa doorkii hore ee la yidhi Abiy iyo Farmaajo ayaa diyaarad soo raacay, guddoomiye waad nala joogtay waataanu lixdii subaxnimo halkaas isugu tagnay karaamo iyo qadarin ayaanu u qaadanay talooyinkii waanu ka wada dhiibanay, markaas talo qaran ayay ahayd waxaananan u arkaayay in aanu anguna wax ka dhiiban karno waxaad moodaa in aanay maanta jirin qadarintii hore oo aan waxba laysla socodsiinayn, arimaha caynkaas ah markaanu ka qaybgalno madaxweynaha karaamay u tahay iyo kalsooni anaguna warka dadkiibaanu gaadhsiinaynaa , waar wax laydinka qarinayaa ma jirto, marka taas la waayo kala shaki ayaa imanaaya.”

Xildhibaan Cabdiqaadir Jire oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi “ Arinta Farmaajo waxaad moodaa saxaafadeena iyo dadkeenu inay aad ugu fogaadeen, Farmaajo looma haysto danbiyadii halkan ka dhacay ( Somaliland ) oo wax hawl ah iyo wax xil ah oo uu ku lahaa may jirin, waxase loo baahanyahay dawladii ayaad dhaxashay Somaliya ee hore markaas bogsiinta iyo isku soo dhawaynta ayaad wax ka leedahay laakiin danbi isaga loo haysta oo la leeyahay adigaa sameeyay ma jiro, looma aanayn karo anigu midhkaas ayaan hoosta ka xariiqayaaye Maxamed Siyaad Barre ayaad la dhalatay, waa gaf waana khalad hadaan u aanaynayno Maxamed Siyaad Barre intii la dhalatay Maxamed Sheekhan eega ninka halkan cisbitaalka ka dhistay Maxamed Siyaad Barre ayuu la dhashay, gaf ayay tahay taasi in taas laga daayo oo dadka aan afka loo galin ninkaas adeerkii ayaa na laayay oo aan haysanaa, ninka xididna waa aynu nahay caruurtiisu hadii ay dalbato maanta waa reer Somaliland , markaas markaynu isaga la garamayno aan ku eekaano xukuumadiisa waxaynu ka tirsanayno oo aan u aragno inay ka leexatay dariiqii isku soo dhawaynta.”

